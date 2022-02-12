Тренер женской сборной России: «Через 4 года поборемся за медали, наверное. Девочки играли достойно, вопреки всей ситуации»

Главный тренер женской сборной России Евгений Бобарико прокомментировал вылет команды с Олимпиады-2022 после поражения от Швейцарии (2:4) в 1/4 финала.

«У нас молодая команда, но все когда-то начинают выступать на Олимпиадах. Девочки играли достойно, вопреки всей ситуации, которая с нами происходила. Претензий к ним нет. Единственное – нужно играть системно. Это не Женская хоккейная лига, здесь жестко наказывают за ошибки.

Наверное, через четыре года мы будем бороться за медали. Если бы не эта сложная ситуация, когда у нас вылетело 10-11 человек, вероятно, мы бы и здесь показали другой хоккей. Ответственности с себя не снимаю. Это не оправдание.



Ни один человек в мире не скажет откуда у нас появился коронавирус. Мы уже в Новогорске разделились на две группы. Девчонки находились в двух разных раздевалках. Ничего не предвещало такую ситуацию.

Все было нормально. Комментировать сложно. Не могу сказать, где заразились. Может, в самолете? Вопрос к докторам и вирусологам. Вроде бы мы были ограничены во всем, но все равно это случилось», – сказал Бобарико.

Российские хоккеистки еще ни разу не выигрывали медали на Олимпиадах. Лучший результат – 4-е место в 2018 году.