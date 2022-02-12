Депутат Свищев о вылете женской сборной: «Очень обидно. Вскоре весь мир услышит о российском женском хоккее»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал вылет женской сборной России по хоккею с Олимпиады-2022 после поражения от Швейцарии (2:4) в 1/4 финала.

«Очень обидно, что проиграли. Девчонки набрались от парней, были готовы даже драться. У этой сборной все еще впереди.

Проанализируем ошибки, наш уровень растет. В ближайшее время весь мир услышит о женском российском хоккее.

Да, не смогли победить Швейцарию. Все впереди, смотреть на Россию было не стыдно», – сказал Свищев.

Российские хоккеистки еще ни разу не выигрывали медали на Олимпиадах. Лучший результат – 4-е место в 2018 году.