Поздняков о сборной России: «Ребята должны прибавлять от игры к игре, и мы это видим. С Данией действовали более слаженно»

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Глава ОКР Станислав Поздняков поделился мнением об игре сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине. 

В первых двух матчах россияне обыграли команды Швейцарии (1:0) и Дании (2:0). 

«Ребята должны прибавлять от игры к игре, и мы это видим. Сегодня действовали уже более слаженно. Показали более качественный хоккей, особенно во втором и третьем периодах. В первом было сложнее.

Датчане вязали нас, выстраивались вдоль красной линии, не давали раскатиться. Но второй и третий периоды прошли под диктовку нашей команды. Справедливая победа», – заявил Поздняков.

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