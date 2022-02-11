Кожевников о сборной России: «Давайте доживем до плей-офф, а там будем говорить о качестве игры»

Двукратный олимпийский чемпион высказался касательно победы сборной России над Данией (2:0) в матче группового этапа -2022.

«Я был уверен, что наши выиграют. Еще бы этим проиграли! Тогда и делать нечего на Олимпиаде. Нет, ну, одну игру можно проиграть, но не датчанам.

Игра становится лучше. Ноль пропущенных шайб придает команде уверенность. Здорово!

Не знаю, что у многих паника. Все главное происходит в плей-офф. Ну, что качество игры? Некоторые команды проигрывают в группе, а потом становятся чемпионами... Давайте доживем до плей-офф, а там будем говорить о качестве игры», – сказал Кожевников.

Россия в хоккее пока выглядит о-о-о-о-о-очень тяжело. Точно все в порядке?