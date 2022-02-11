Кожевников о сборной России: «Давайте доживем до плей-офф, а там будем говорить о качестве игры»

Теги Сборная России по хоккею Сборная Дании по хоккею Александр Кожевников Олимпиада-2022 олимпийский хоккейный турнир Спорт-Экспресс Хоккей

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался касательно победы сборной России над Данией (2:0) в матче группового этапа Олимпиады-2022. 

«Я был уверен, что наши выиграют. Еще бы этим проиграли! Тогда и делать нечего на Олимпиаде. Нет, ну, одну игру можно проиграть, но не датчанам.

Игра становится лучше. Ноль пропущенных шайб придает команде уверенность. Здорово!

Не знаю, что у многих паника. Все главное происходит в плей-офф. Ну, что качество игры? Некоторые команды проигрывают в группе, а потом становятся чемпионами... Давайте доживем до плей-офф, а там будем говорить о качестве игры», – сказал Кожевников.

Россия в хоккее пока выглядит о-о-о-о-о-очень тяжело. Точно все в порядке?

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