Жюльен пробил легкое и сломал ребра, врезавшись в дерево на санях во время тимбилдинга: «Повезло, что не случилось ничего хуже»

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Главный тренер сборной Канады Клод Жюльен рассказал, как получил травму перед началом Олимпиады-2022.

Ранее сообщалось, что 61-летний специалист во время мероприятия по тимбилдингу поскользнулся на льду и получил перелом ребер. 

Было решено, что в Пекин на олимпийский хоккейный турнир он не полетит, а команду возглавит Джереми Коллитон. Однако вчера стало известно, что Жюльен снова назначен главным тренером сборной Канады.

Жюльен уточнил, что упал с саней и ударился о дерево во время тимбилдинга в Швейцарии. В результате ему потребовалась операция из-за сломанных ребер и пробитого легкого.

«Мы катались на санках. Из-за гололеда я соскользнул с тропы, врезался в дерево, сломал ребра. Мне очень повезло, что не случилось ничего хуже этого.

Помощь, которую я получил [в Швейцарии] после того, как команда уехала, была выдающейся. Они действительно очень старались, чтобы я смог приехать сюда.

Они связались с нашим медицинским персоналом и сказали: «Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть вашего тренера», – сказал Жюльен.

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