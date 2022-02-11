17-летний Слафковский – автор всех трех шайб Словакии на Олимпиаде-2022

Теги Сборная Словакии по хоккею драфт НХЛ ТПС Олимпиада-2022 олимпийский хоккейный турнир Юрай Слафковский Хоккей

Нападающий сборной Словакии Юрай Слафковский отметился голом в матче против команды Швеции (1:4) на Олимпиаде-2022.

17-летний игрок забросил свою третью шайбу на этом турнире. В первом туре он сделал дубль против Финляндии (2:6). 

Примечательно, что все голы сборной Словакии на Олимпиаде-2022 забил Слафковский. Он в числе лучших снайперов турнира. 

Слафковский выступает в чемпионате Финляндии за «ТПС».

В нынешнем сезоне он набрал 4 (1+3) балла в 21 игре в составе клуба. В его активе также 18 (6+12) очков в 11 матчах за молодежную команду.

Слафковский будет доступен для драфта НХЛ-2022. Эксперты предполагают, что он может быть выбран как минимум в топ-5 первого раунда. 

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