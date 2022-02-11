Губерниев о 2:0 с Данией: «Вопросов уйма, конечно. Если так натужно играем с датчанами, что дальше будет? Это же не футбол, где они мастера»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от победы сборной России над Данией (2:0) на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Молодцы, что выиграли и не пропустили – это главное. Но вопросов, конечно, уйма – к игре и к командным взаимодействиям. Ладно Швейцария, но с Данией-то должны были по-другому сыграть. Если мы так натужно играем с датчанами, то что дальше будет?

Мы же не в футбол играем с ними, где они мастера (сборная России по футболу вылетела с Евро-2020, уступив Дании в заключительном матче группового турнира со счетом 1:4 – прим. Sports.ru). Во всяком случае, хотелось бы более уверенной и надежной игры не только в обороне, но и в атаке.

Хотя практика показывает, что зачастую команды, которые тяжело начинают, потом доходят до финала и выигрывают. И в хоккее, и в футболе такое бывало. Но посмотрим, что будет дальше – пока игра сборной явно не впечатляет», – сказал Губерниев.

Россия в хоккее пока выглядит о-о-о-о-о-очень тяжело. Точно все в порядке?