Михайлов о 2:0 с Данией: «Датчане очень достойно смотрелись, крепкая сборная. Повезло, что они слишком часто нарушали дисциплину»

Двукратный олимпийский чемпион высказался о победе сборной России над Данией (2:0) на -2022.

«Есть две победы из двух на старте турнира – это не может не радовать. Датчане сегодня очень достойно смотрелись, крепкая сборная. Матч получился довольно вязким и нервным.

России повезло, что Дания слишком часто нарушала игровую дисциплину. Другое дело, что мы этим не воспользовались.

В атаке пока явно не хватает взаимопонимания, хочется большей результативности и реализации большинства. Думаю, придет по ходу турнира», – сказал Михайлов.

