Федотов о 2:0 с Данией: «Понятно, что вся страна ждет обилия голов – 5:0, 10:0. Но это Олимпиада, оборонительный хоккей на каждом сантиметре»

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Вратарь сборной России Иван Федотов подвел итоги матча с Данией (2:0) на групповом этапе Олимпиады-2022. 

«Понятное дело, что вся страна ждет обилия голов, болельщики ждут от нас 5:0, 4:0, 10:0. Но это Олимпиада, здесь каждая команда играет на победу, поэтому оборонительный хоккей на каждом сантиметре, в каждом углу.

Пока не все обводки и комбинации получаются. Ребята прикладывают очень большие старания и эмоции, поэтому, может, надо где-то отпустить ситуацию, действовать хладнокровнее. Ребята могут забивать, все будет нормально.
 
«Сухарь» – это очень приятно, но повторюсь, самые главные матчи впереди. Сейчас неважно, 1:0, 2:0 или 5:4, главное, что это победа. Хороший матч, не так много бросков, как со швейцарцами, но я старался держать себя в тонусе. Были моменты, где нужно было быть в игре, спасибо ребятам.

Сегодня был моментик, когда я отбил шайбу шлемом. Сыграл по позиции. Соперник бросал неудобно для себя и неудобно для меня, но я сыграл головой и отбил шайбу в сетку. Да, ребята не давали мне поскучать, но ничего страшного. Тем интереснее. Продолжаем свой путь, надеюсь, что все самое интересное для болельщиков и для нас еще впереди», – сказал Федотов.

Россия в хоккее пока выглядит о-о-о-о-о-очень тяжело. Точно все в порядке?

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