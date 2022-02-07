Депутат Свищев о женском хоккее: «Может, игру хотели посмотреть полтора миллиарда человек, но канадки решили бойкотировать. Отказываетесь – баранка вам, техническое поражение»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту дал комментарий о том, что женские сборные России и Канады (1:6) провели матч Олимпиады-2022 в медицинских масках.

«Безусловно, серьезные меры предосторожности необходимы в нынешней ситуации. Но другое дело – подход и подача того, что мы с вами сегодня увидели: канадки демонстративно отказались выйти с нами на лед.

Я считаю, что оргкомитет однозначно должен реагировать на такое: отказываетесь – баранка вам, техническое поражение.

Другое дело, конечно, если в регламенте турнира такая ситуация допустима. Но я, честно говоря, не видел в регламентах такого, что можно отказываться играть, если тесты у соперника не пришли.

Главный вопрос – почему из-за этого должны страдать наши девчонки и наши болельщики? Может, эту игру хотели посмотреть полтора миллиарда человек, но канадки решили бойкотировать.

Нужно понимать, что, если оргкомитет Игр и его медицинское подразделение сорвало тесты, это не значит, что это российская команда их сорвала. Здесь вопрос организаторский, и его нужно как-то решать, двойных стандартов быть не должно, все должны работать по одному правилу.

Сейчас проблему решили выходом спортсменов в масках, но это же не может вечно продолжаться, это невозможно. Должно быть найдено какое-то другое решение.

Конечно, там сейчас скандал достаточно серьезный, срыв есть, проблема есть, шапки полетят.

Не сработала система, значит, надо регулировать и подкручивать, но рубить головы нет смысла: это очень сложная в плане организации, это нужно понимать», – сказал Свищев.

Главный тренер женской сборной Канады Трой Райан ранее заявил, что команда не просила переносить матч с россиянками. ФХР объяснила задержку поздним поступлением данных из лаборатории.

Безумие матча женских сборных России и Канады: играли в масках, канадки час не выходили на лед из-за ПЦР-тестов наших