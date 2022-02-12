Олимпиада 2022, 12 февраля: где и во сколько смотреть прямые трансляции соревнований

Олимпиада в Пекине добралась до своего экватора. 12 февраля спортсмены разыграют шесть комплектов наград. Для российских болельщиков наиболее интересными представляются прямые трансляции соревнований по лыжным гонкам, фигурному катанию, биатлону и хоккею с шайбой.
Вспомните все страны, которые дебютировали на Олимпиадах в XXI веке? Проверьте свои знания Игр
- 04:00 — Керлинг. Япония — Дания, женщины, круговой турнир, сессия 4 (matchtv.ru)
- 04:00 — Керлинг. Швеция — Канада, женщины, круговой турнир, сессия 4 (matchtv.ru)
- 04:00 — Керлинг. Россия — Корея, женщины, круговой турнир, сессия 4 («Матч! Игра», «Матч ТВ»)
- 04:55 — Сноуборд, кросс, смешанные команды, четвертьфиналы («Матч! Арена»)
- 05:30 — Сноуборд, кросс, смешанные команды, полуфиналы («Матч! Арена»)
- 05:50 — Сноуборд, кросс, смешанные команды, финал («Матч! Арена», «Матч ТВ»)
- 07:05 — Хоккей с шайбой. Женщины, четвертьфинал («Матч! Игра»)
- 07:05 — Хоккей с шайбой. Канада — США, мужчины, группа А («Матч ТВ»)
- 09:00 — Керлинг. США — Норвегия, мужчины, круговой турнир, сессия 5 (matchtv.ru)
- 09:00 — Керлинг. Италия — Китай, мужчины, круговой турнир, сессия 5 (matchtv.ru)
- 09:00 — Керлинг. Дания — Швейцария, мужчины, круговой турнир, сессия 5 (matchtv.ru)
- 09:00 — Керлинг. Канада — Швеция, мужчины, круговой турнир, сессия 5 (matchtv.ru, «Матч! Игра»)
- 10:25 — Лыжные гонки. Женщины, эстафета 4х5 км («Россия 1»)
- 10:55 — Конькобежный спорт. Мужчины, 500 м («Матч! Арена», «Матч ТВ»)
- 11:30 — Хоккей с шайбой. Женщины, четвертьфинал (matchtv.ru)
- 11:30 — Хоккей с шайбой. Германия — Китай, мужчины, группа А («Матч ТВ»)
- 11:45 — Биатлон. Мужчины, спринт, 10 км («Первый канал», «Матч! Страна»)
- 13:55 — Прыжки с трамплина, мужчины, индивидуальное первенство, большой трамплин, первый раунд («Матч ТВ»)
- 14:00 — Фигурное катание. Танцы на льду. Ритм-танец («Первый канал»)
- 15:00 — Прыжки с трамплина, мужчины, индивидуальное первенство, большой трамплин, финальный раунд («Матч ТВ»)
- 15:00 — Керлинг. Швеция — Китай, женщины, круговой турнир, сессия 5 (matchtv.ru)
- 15:00 — Керлинг. Дания — Швейцария, женщины, круговой турнир, сессия 5 (matchtv.ru)
- 15:00 — Керлинг. Великобритания — США, женщины, круговой турнир, сессия 5 (matchtv.ru)
- 15:00 — Керлинг. Россия — Япония, женщины, круговой турнир, сессия 5 («Матч! Игра»)
- 15:15 — Скелетон, женщины, третий заезд («Матч! Арена»)
- 16:00 — Хоккей с шайбой. Швейцария — Дания, мужчины, группа В (matchtv.ru)
- 16:10 — Хоккей с шайбой. Россия — Чехия, мужчины, группа В («Россия 1»)
- 16:50 — Скелетон, женщины, четвертый заезд («Матч! Арена», «Матч ТВ»)