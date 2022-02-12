Олимпиада 2022, 12 февраля: где и во сколько смотреть прямые трансляции соревнований

Олимпиада в Пекине добралась до своего экватора. 12 февраля спортсмены разыграют шесть комплектов наград. Для российских болельщиков наиболее интересными представляются прямые трансляции соревнований по лыжным гонкам, фигурному катанию, биатлону и хоккею с шайбой.

Вспомните все страны, которые дебютировали на Олимпиадах в XXI веке? Проверьте свои знания Игр