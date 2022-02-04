«Авангард» на Красной площади проведет Матч звезд клуба 7 февраля

на официальном сайте сообщил, что проведет Матч звезд клуба.

Мероприятие запланировано на 7 февраля и пройдет на ГУМ-Катке на Красной площади

«Соскучились по хоккею в паузу в регулярке? Расстроились из-за отмены Матча звезд КХЛ? Мы решили сделать вам подарок и провести уникальный Матч звезд «Авангарда» на ГУМ-Катке 7 февраля.

Наши мероприятия на открытом воздухе становятся доброй традицией: в прошлом году это был лед у «Арены-Балашиха», в этом выходим на новый уровень!

В состав четырех команд, названных районами Омска, войдут игроки, ветераны и руководство «Авангарда», воспитанники нашей хоккейной академии, а также селебрити.

Сбор болельщиков в 12:00, (вход свободный – со стороны ГУМа), в программе: мастер-шоу, конкурсы и гала-матч в формате 4х4», – говорится на сайте клуба .