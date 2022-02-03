Шесть хоккеистов сборной России сдали положительные тесты на ковид после прилета в Пекин («СЭ»)

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Шесть хоккеистов сборной России сдали положительные тесты на коронавирус после прилета в Пекин, сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что в их число вошли запасные игроки команды Дмитрий Шугаев и Кирилл Марченко.

Напомним, сборная России отказалась лететь в одном самолете с другими спортсменами на Олимпиаду в Пекин. Руководство команды запросило отдельный борт, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом.

Ранее стало известно, что форварды Сергей Плотников и Артем Анисимов не полетели в Пекин со сборной России из-за коронавируса.

Шипачев, Гусев, Войнов и Нестеров – в составе сборной России на Олимпиаду-2022

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