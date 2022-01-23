Шипачев, Гусев, Войнов и Нестеров – в составе сборной России на Олимпиаду-2022

ФХР объявила окончательный состав сборной России на Олимпийские игры-2022 в .

Вратари: Александр Самонов (СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Иван Федотов (ЦСКА).

Защитники: Александр Никишин ( ), («Динамо»), Александр Елесин («Локомотив»), Артем Минулин, (оба – «Металлург»), (ЦСКА), Сергей Телегин («Трактор»), Дамир Шарипзянов («Авангард»).

Нападающие: , , , , Павел Карнаухов (все – ), , Кирилл Марченко (оба – СКА), Дмитрий Воронков ( ), («Динамо»), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов (оба – «Авангард»), Артем Анисимов, Артур Каюмов (оба – «Локомотив»), Андрей Чибисов («Металлург»).

Запасные: вратарь Дмитрий Шугаев («Северсталь»), защитник Семен Чистяков («Авангард»), нападающие Андрей Кузьменко (СКА), Владимир Ткачев («Трактор»), Станислав Галиев («Динамо»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»).

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная России сыграет в группе B с командами Дании, Чехии и Швейцарии.