Шипачев, Гусев, Войнов и Нестеров – в составе сборной России на Олимпиаду-2022

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ФХР объявила окончательный состав сборной России на Олимпийские игры-2022 в Пекине.

Вратари: Александр Самонов (СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Иван Федотов (ЦСКА).

Защитники: Александр Никишин («Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо»), Александр Елесин («Локомотив»), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба – «Металлург»), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин («Трактор»), Дамир Шарипзянов («Авангард»).

НападающиеСергей Андронов, Михаил ГригоренкоСергей Плотников, Антон Слепышев, Павел Карнаухов (все – ЦСКА), Никита Гусев, Кирилл Марченко (оба – СКА), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Вадим Шипачев («Динамо»), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов (оба – «Авангард»), Артем Анисимов, Артур Каюмов (оба – «Локомотив»), Андрей Чибисов («Металлург»).

Запасные: вратарь Дмитрий Шугаев («Северсталь»), защитник Семен Чистяков («Авангард»), нападающие Андрей Кузьменко (СКА), Владимир Ткачев («Трактор»), Станислав Галиев («Динамо»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»).

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная России сыграет в группе B с командами Дании, Чехии и Швейцарии. 

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