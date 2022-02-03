Владимир Путин: «Рассчитываем, что хоккеисты достойно выступят на Олимпиаде. У России хорошо подготовленная команда»

Президент России Владимир Путин высказался касательно участия в любительских хоккейных матчах.

– В мае прошлого года в матче Ночной хоккейной лиги вы забросили шайбу всего через 30 секунд после начала матча, а в итоге забили 8 шайб – это уровень, не уступающий профессиональному хоккеисту. Вы можете поделиться секретами своего мастерства с китайскими любителями хоккея? А можете ли вы предположить, кто первым из российских хоккеистов забросит шайбу на Олимпиаде?

– Считаю себя не вправе давать какие-либо советы людям, увлеченным хоккеем. Пусть это делают профессиональные хоккеисты и тренеры. На мой взгляд, главное, чтобы человек занимался любимым видом спорта, не важно каким, регулярно. Упорно и целеустремленно шел к поставленной цели. Тогда и мастерство постепенно придет.

Хоккей в России имеет давние традиции и очень популярен. Особое место здесь принадлежит Ночной хоккейной лиге, созданной в 2011 году. Сегодня это почти 1100 команд, объединяющих более 20 тысяч хоккеистов из большинства регионов нашей страны. Многие наши знаменитые олимпийские чемпионы, чемпионы мира активно участвуют в развитии этого проекта, за что им большое спасибо.

Достигнутые успехи очевидны. В прошлом году в нашей стране в качестве любителей в хоккей играли более 620 тысяч человек. И это число постоянно растет.

С удовольствием принимаю участие в мероприятиях лиги, когда позволяет график. При любой возможности катаюсь на горных лыжах. Однако этим мои спортивные интересы не ограничиваются. Люблю биатлон, фигурное катание, где наши спортсмены традиционно очень сильны. Интересуюсь прыжками на лыжах с трамплина. Правда, из-за нехватки времени смотрю соревнования только по телевизору.

Конечно, мы очень рассчитываем, что наши хоккеисты достойно выступят на предстоящих Играх. У России хорошо подготовленная, сплоченная командным духом и волей к победе «ледовая дружина». И каждому ее звену по силам первым забить шайбу в ворота соперников.

Нет никаких сомнений, что соревнования по хоккею на Олимпиаде будут, как всегда, яркими и запоминающимися. Будем болеть за красивый хоккей и, конечно, верим в наших ребят и желаем им успехов, – сказал Путин в интервью Медиакорпорации Китая.