Капризов набрал 50-е очко в сезоне НХЛ в матче против «Рейнджерс». Он на 9-м месте в гонке бомбардиров

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Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (3:2). 

Россиянин продлил серию матчей с очками до 10. В его активе стало 50 (17+33) баллов в 38 играх сезона. В гонке бомбардиров Кирилл идет на 9-м месте. 

Сегодня Капризов (19:59, 2:02 – в большинстве, полезность «минус 2») нанес 4 броска в створ и сделал 1 перехват. 

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