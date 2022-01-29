Капризов набрал 50-е очко в сезоне НХЛ в матче против «Рейнджерс». Он на 9-м месте в гонке бомбардиров

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (3:2).
Россиянин продлил серию матчей с очками до 10. В его активе стало 50 (17+33) баллов в 38 играх сезона. В гонке бомбардиров Кирилл идет на 9-м месте.
Сегодня Капризов (19:59, 2:02 – в большинстве, полезность «минус 2») нанес 4 броска в створ и сделал 1 перехват.
Эвасон о шайбе Зукарелло: «Приятно видеть, что Зукки бросает. Это открывает возможности и для Капризова с Хартманом»