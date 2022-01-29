«Даллас» вывел из обращения 56-й номер Зубова

«Даллас» вывел из обращения 56-й номер бывшего защитника команды перед матчем регулярного чемпионата с (0:5, третий период).

Россиянин выступал за «Старс» в период с 1996 по 2009 год.

В регулярных чемпионатах набрал 549 (111+438) очков в 839 матчах – 3-й результат в истории техасского клуба (по передачам – 2-й). Общий показатель полезности составил «+103».

В 1999 году Зубов выиграл с «Далласом» первый в истории клуба Кубок Стэнли. Всего в плей-офф на его счету 114 матчей за «Старс» и 72 (15+57) очков.

Игроки вышли на предматчевую разминку в свитерах клуба тех лет с номером 56.

Зубов стал шестым игроком в истории франшизы (с учетом «Миннесоты Норт Старс), чей номер был выведен из обращения. Он присоединился к Нилу Бротену (7), Биллу Голдсуорти (8), (9), Биллу Мастертону (19) и Йере Лехтинену (26).

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