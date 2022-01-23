«Вашингтон» интересуется Эвандером Кэйном

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что «Вашингтон» интересуется нападающим Эвандером Кэйном.

Ранее стало известно, что форвард может получить контракт в «Эдмонтоне». Генеральный менеджер клуба Кен Холланд сообщил, что провел переговоры с агентом хоккеиста.

«Еще одна команда, которая по крайней мере обсуждала и рассматривала это, – «Вашингтон».

Еще ничего не решено, нет контракта или чего-то в этом роде, но «Кэпиталс» – это еще одна команда, помимо «Ойлерс», которая изучила этот вариант», – сказал Фридман в эфире Sportsnet.

Соглашение Кэйна и «Сан-Хосе» было расторгнуто после того, как «Шаркс» поместили форварда на драфт отказов.

Кэйн не играл в НХЛ в нынешнем сезоне. 19 октября канадца дисквалифицировали на 21 матч за нарушение ковид-протокола. Он подозревался в предоставлении поддельной карты вакцинации от коронавируса.

Ранее сообщалось, что игроком также интересуются «Тампа» и «Флорида».