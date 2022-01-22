Брызгалов о Брагине в СКА и сборной: «Как он это терпит? Ради денег? Он не самый сильный тренер, но нельзя же так унижать человека. Сплошной бардак в российском хоккее»

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов поделился мнением о ситуации в российском хоккее.

– У нас много говорят о том, что хоккей теряет свою популярность, в том числе в России. А как дела обстоят в США?

– Здесь ледовые площадки просто забиты, детей огромное количество занимается. Катки все строят и строят, желающие только набиваются и набиваются.

– Большая разница, если сравнивать с Россией?

– Про российский хоккей я могу прочитать только на спортивных ресурсах. Но там очень сложно почерпнуть полезную информацию. Аналитика со стороны журналистов очень слабая. Собирают одни скандалы, льют грязь, постоянно какие-то разборки…

КХЛ, ФХР, посторонние люди с большими деньгами – каждый на себя это одеяло тянет. Кто первый добежит до главы государства и убедит его, так мы и поступим. Плевать всем на правила и регламент. Вот он весь российский хоккей.

Назначили Валерия Брагина главным тренером сборной России. Потом сделали вторым, а сейчас вообще убрали. Тут и в СКА его сделали запасным тренером.

Мне довелось с ним работать, он не самый сильный специалист. Но нельзя же так человека публично унижать! Брагин десять лет отдал молодежной сборной России. И как он это терпит? Ради денег?

В российском хоккее один сплошной бардак. Если провал – виноватого не найдешь. А если выиграют – все с орденами. Нет единой понятной структуры, непонятно, кто и за что отвечает, – сказал Брызгалов.