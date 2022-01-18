Форвард «Сан-Хосе» Майер забросил 5 шайб «Лос-Анджелесу». Это 5-й пента-трик в НХЛ в XXI веке, все авторы – европейцы

Форвард Тимо Майер забросил 5 шайб в матче регулярного чемпионата с (6:2) и стал его первой звездой.

Швейцарец стал 5-м игроком, сделавшим пента-трик в НХЛ в XXI веке. В этом столетии такое достижение покорялось только игрокам из Европы – словаку Мариану Габорику (2007 год), шведу Юхану Франзену (2011), финну (2018) и шведу Мике Зибанежаду (2020).

Добавим, что последние 6 пента-триков в НХЛ были европейскими. В 1996 году эту серию начал россиянин . Последним представителем североамериканского хоккея с 5 голами за матч является канадец Марио Лемье (1996).

Майер – первый игрок «Шаркс» и первый представитель Швейцарии с таким достижением. Чтобы забросить 5 шайб в этом матче, ему хватило 6 бросков в створ.

Примечательно, что нападающий забросил все 5 шайб за два периода – это первый такой случай после Петера Бондры (1994 год).

В 35 играх текущего сезона на его счету стало 45 (20+25) очков.