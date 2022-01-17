Шипачев, Аскаров, Войнов и Воронков – в расширенном составе России на Олимпиаду-2022, Толчинского нет

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ФХР опубликовала состав сборной России для подготовки к Олимпийским играм-2022.

На сбор вызваны 37 хоккеистов.

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский не вошел в расширенный состав сборной.

Вратари: Ярослав Аскаров, Александр Самонов (оба – СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Иван Федотов (ЦСКА), Дмитрий Шугаев («Северсталь»).

Защитники: Дмитрий Вишневский, Александр Никишин (оба – «Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо»), Александр Елесин («Локомотив»), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба – «Металлург»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Никита Нестеров (ЦСКА), Даниил Пыленков (СКА), Сергей Телегин («Трактор»), Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов (оба – «Авангард»).

НападающиеСергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все – ЦСКА), Антон Бурдасов, Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко (все – СКА), Артем Галимов, Дмитрий Воронков (оба – «Ак Барс»), Станислав Галиев, Вадим Шипачев (оба – «Динамо»), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов (оба – «Авангард»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Артем Анисимов, Артур Каюмов (оба – «Локомотив»), Владимир Ткачев («Трактор»), Андрей Чибисов («Металлург»).

После прохождения карантинных мероприятий команда приступит к тренировочному процессу в УТЦ «Новогорск».

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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