Кудашов об Олимпиаде: «Это дело государственной важности. Хотелось бы сразу начать готовиться»

Тренер сборной России Алексей Кудашов рассказал о подготовке команды к Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Как настроение? Хорошее. Есть ощущение, что надолго отправляемся в полет, ответственно. Большая неизвестность в плане того, что может произойти.

Трое ребят не доехали сюда? Ну что ж, если ситуация такая. У нас достаточно игроков, которых можно добрать. План пока – проверить, что все здоровые. Чтобы в Новогорск заезжать и понимать, что вся команда здорова.

Товарищеский матч с Латвией? Эти вопросы в компетенции главного тренера. План был сверстан, но эта ситуация немного меняет все планы. Алексей Юрьевич [Жамнов] ответит на эти вопросы. Хотелось бы заехать и начать готовиться.

Одни тренировались, другие нет. Ситуация примерно такая же перед каждым чемпионатом мира.

Это дело государственной важности, хотелось бы сразу начать готовиться. Не знаем, что будем завтра, омикрон идет. Такие моменты нужно пытаться учитывать», – сказал Кудашов.

Сегодня сборная собирается в одном из московских отелей, где будет жить два дня в условии «пузыря». Команда будет сдавать тесты на коронавирус и проходить медобследование перед тем, как заселится на базу в Новогорск.

Состав сборной на Олимпиаду: вызваны 36 человек (в Пекин поедут 25), официальный релиз – сегодня, но список уже слили