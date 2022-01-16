«Войска построены, вся инициатива – у тренеров. Хотя бы раз в 4 года мы должны чеканить золотой шаг». Юрзинов о сборной России перед ОИ

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Бывший тренер сборной СССР Владимир Юрзинов поделился мнением о подготовке сборной России к Олимпиаде-2022 в Пекине. 

– Вчера стал известен список 36 хоккеистов, приглашенных на стартующий 17 января олимпийский сбор в Новогорске. Несмотря на расширенный формат, в составе нет ряда ведущих игроков КХЛ, что специалисты уже начали обсуждать. Ваш комментарий.

– А какой тут может быть комментарий? Как любил говорить Виктор Тихонов, войска построены, теперь вся инициатива – у тренерского штаба.

Мне посчастливилось пройти через восемь Олимпиад, прекрасно понимаю это состояние – ожидания главного турнира четырехлетия. Понятно, что у журналистов и специалистов свой хлеб, все будут обсуждать каждого солдата этого построенного в Новогорске войска.

Но сейчас самое главное – предельная концентрация тренеров на турнире, понимание того, что имеет значение каждая деталь, что мелочей перед Олимпиадами не бывает. Отвлекаться на фамилии уже поздно.

Хочу пожелать Алексею Жамнову и всем его помощникам этого понимания и этого масштаба. Тренерский штаб выбран, необходимо единение всех сил. 

– Для подготовки к Олимпиаде у штаба Жамнова почти три недели – идеальный срок даже по меркам Тихонова, когда все в стране было во имя сборной?

– Да, время подготовиться к Пекину есть, выдержаны сроки. Но все-таки в середине сезона, когда хоккеисты находятся в хорошей форме, это не главное – две недели или три. Главное – понимание масштаба турнира и поставленных государством задач, создание правильной атмосферы.

Перед Пхенхчханом-2018 мне посчастливилось быть рядом с командой, видеть, как она закалялась и как создавалась чемпионская атмосфера. Эти же тонкие вещи чувствовались и в Минске-2014. 

Хотя бы раз в четыре года мы должны чеканить этот золотой шаг. Это наша мечта, которая должны стать былью, – сказал Юрзинов. 

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