Дехтярев о задаче России на ОИ: «Главное, чтобы чиновники были довольны, а не развитие хоккея в стране»

Комментатор Владимир Дехтярев оценил состав сборной США на ОИ-2022.

– Как вам состав сборной США на Олимпиаду в Пекине, где 15 игроков представлены студенческой лигой ?

– Не стоит забывать, что эти молодые игроки вполне себе неплохого уровня и часть этих студентов в будущем может попасть и закрепиться в . Поэтому здесь я бы вопрос так не ставил. Ничего здесь такого нет. Сейчас студенческий хоккей в США находится на достаточно хорошем уровне. Поэтому я вообще ничего странного не вижу, это вообще не проблема.

– Вас удивляет, что в составе всего пять игроков КХЛ и нет одного из лучших игроков финальной серии плей-офф Рида Буше?

– Здесь ничего удивительного нет по одной простой причине. В КХЛ приезжают не самые выдающиеся игроки из Северной Америки. Это говорит об уровне игроков, которые здесь находятся, об уровне хоккеистов, которые играют в КХЛ.

– Не позорит ли такой молодой состав американцев саму Олимпиаду?

– Да ничего он не позорит. Собственно говоря, кого американцы хотели взять и найти? Собрали тех, кого посчитали нужным.

– Стоит ли сборной России брать самых талантливых юниоров на Олимпийские игры, например, ?

– Ну а почему нет? В принципе, задача у сборной России другая. Задача у нашей сборной – ехать, побеждать, отчитываться наверху за эти победы. Нам Олимпийские игры нужны для того, чтобы победить, для того, чтобы объявить, что вот мы такие классные и хорошие, мы идем в правильном направлении, у нас хорошо и успешно развивается хоккей.

Отсюда желание и задача выиграть . Главное, чтобы всем это понравилось наверху, чтобы все чиновники были довольны, а не развитие хоккея в стране в целом, – сказал Дехтярев.

15 игроков студенческой лиги вошли в состав сборной США на ОИ-2022. 5 хоккеистов – из КХЛ