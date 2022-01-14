Павел Буре: «СССР выиграл Игры доброй воли в 1990 году – их приравнивали к ОИ. Можно сказать, что наша страна уже 10 раз выиграла Олимпиаду, а не 9»

Член совета ИИХФ поделился размышлениями на тему переноса хоккейного турнира на летнюю Олимпиаду.

– МЧМ могут устроить летом, а комиссионер лиги Гэри Беттмэн сказал прямо, чтобы и хоккей включили в программу летних Олимпиад – тогда не будет никаких проблем с участием хоккеистов . Может, действительно на лето перенести?

– Я не скажу, что впервые слышу о предложении, которое сейчас озвучивает глава лиги.

И многие подзабыли, что в 1990 году в Сиэтле хоккеисты и фигуристы принимали участие в Играх доброй воли. Они приравнивались к Олимпиаде.

Вот тогда победила в хоккейном турнире, обыграв в финале американцев. Те соревнования проходили с конца июля по начало августа. И ту победу приравняли в нашей стране к победе на Олимпиаде.

То есть такой прецедент уже был. И ничего, летом мы нормально играли в хоккей. Мне было не трудно, а наоборот, престижно участвовать в этом аналоге Олимпиады.

Председатель Госкомспорта объявил нам такие же звания и привилегии, как и за победу на Олимпийских играх. К тому турниру в СССР было приковано большое внимание.

Летом играть в хоккей можно. Ты просто месяц до соревнований тренируешься – и едешь выступать.

Кстати, ни до, ни после на летних Играх доброй воли не было хоккея. Это был уникальный случай. Можно даже сказать, что наша страна уже десять раз выиграла Олимпиаду, а не девять.

И если кто-то хочет перенести хоккей на лето – тот опыт обязательно нужно изучить, – сказал Буре.