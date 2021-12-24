Алексей Терещенко: «Уровень КХЛ очень низкий. Многие считают, что шведский и финский чемпионаты гораздо быстрее, чем наш»

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Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко оценил шансы сборной России на победу на Олимпийских играх-2022 после отказа НХЛ от участия.

– Понятно, что главные наши соперники теперь не канадцы. А кто?

– Посмотрите, сколько хороших шведов в Европе играет. Да и швейцарцев. Немцев и то забывать нельзя, судя по прошлой Олимпиаде.

Не скажу, что нам победа легко достанется. Потому что уровень КХЛ сейчас очень низкий, с прошлыми годами не сравнить. Качество хоккея страдает.

Общался со знакомыми из Европы. Многие считают, что шведский и финский чемпионаты гораздо быстрее, чем наш. Швейцарский вообще один из топовых. Там много североамериканцев и чехов. И все равно, без игроков НХЛ у нас шансов больше. В легкую не получится, но возможно, – сказал Терещенко.

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