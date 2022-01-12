НХЛ дисквалифицирует игроков, если они самовольно поедут на Олимпиаду-2022 («СЭ»)

Состоялось совещание между ИИХФ и НХЛ, сообщает «Спорт-Экспресс».
После встречи лига объявила ИИХФ, что игроки НХЛ будут дисквалифицированы, если самовольно уедут на ОИ-2022 в Пекин.
Ранее появилась информация о том, что сборная России работает над вариантами с поездкой хоккеистов НХЛ на ОИ, несмотря на отказ лиги от участия.
Однако заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли отметил, что ни один игрок лиги не сыграет на Олимпиаде.
Президент ИИХФ об ОИ-2022: «Единственная возможность участия игроков НХЛ – разрешение их клуба или лиги»