НХЛ дисквалифицирует игроков, если они самовольно поедут на Олимпиаду-2022 («СЭ»)

Состоялось совещание между ИИХФ и НХЛ, сообщает «Спорт-Экспресс».

После встречи лига объявила ИИХФ, что игроки НХЛ будут дисквалифицированы, если самовольно уедут на ОИ-2022 в Пекин.

Ранее появилась информация о том, что сборная России работает над вариантами с поездкой хоккеистов НХЛ на ОИ, несмотря на отказ лиги от участия.

Однако заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли отметил, что ни один игрок лиги не сыграет на .

Президент ИИХФ об ОИ-2022: «Единственная возможность участия игроков НХЛ – разрешение их клуба или лиги»