Вячеслав Быков: «Грибники из НХЛ внаглую ходят граблями, загребая себе все в кошелку. Лига не уважает другие организации»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением об НХЛ.

«Я вообще за НХЛ не слежу и не собираюсь, потому что это организация, которая не уважает другие. Поэтому для меня эта тема вообще закрыта. Я не собираюсь говорить об этом.

Мы сейчас опять будем восхвалять эту лигу, хотя у самих в КХЛ тоже есть достаточно проблем, которые мы должны раскрывать и пропагандировать. Поэтому я категорично выступаю, это мое личное мнение, право, я никого не собираюсь агитировать, но предпочитаю, чтобы мы развивали свою лигу.

Хотя там и наши игроки играют. Это их дело, их право, безусловно. Я им желаю только добра и удачи, но не собираюсь говорить об этом.

Считаю ли я НХЛ лучшей лигой мира? Безусловно, я согласен, это лучшая лига мира. Но она лучшая благодаря кому? В том числе благодаря российским хоккеистам, наверное, и европейским хоккеистам. И отношение НХЛ к этим же федерациям, к этим же хоккейным державам, к хоккейным болельщикам, какое отношение они все время высказывают? Для них бизнес – это бизнес, как они любят говорить.

Я считаю, что это слишком эгоистично по отношению к тем странам, федерациям, которые дали возможности нашим игрокам развивать эту лигу. Но хороший грибник никогда грибницу не разрушит, а эти грибники из НХЛ внаглую ходят граблями, невзирая ни на грибницы, ни на что, просто загребая себе все в кошелку. Но в какой-то момент грибы-то перестанут расти.

А у нас в Европе хоккей – это еще и социальный проект, он дает возможность развитию спорта, развитию молодежи и воспитанию молодежи. И я бы предпочел, чтобы мы воспитывали нашу молодежь на правильных жизненных принципах, а не просто так создавая искушение для молодых.

Стал бы я тренером клуба НХЛ, если бы меня пригласили? Нет, да меня никто и не собирается приглашать, и не собирались бы, это однозначно. Знаете, я с удовольствием тренировал и детей, и юношей и в других тоже странах, где развивается хоккей. Для меня важно, чтобы шло само по себе развитие спорта», – сказал Быков.