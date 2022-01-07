Роман Ротенберг: «Провели один из лучших декабрей в истории СКА с защитниками из ВХЛ. Наша система работает»

Главный тренер СКА поделился мыслями после победы над «Торпедо» (3:0) в матче чемпионата .

– В каком состоянии сборники приехали с молодежного чемпионата мира?

– Мы на всех рассчитываем. Сегодня сыграл . Все находятся на эмоциональном подъеме, хотят играть.

Вчера был на игре «СКА-Невы» против «Звезды». Все ребята очень здорово действовали: и Свечков, и Чибриков, и Аскаров, и Смирнов. с нами тренируется. Ребята находятся на пике, их готовили к чемпионату мира.

Это было видно по движению Марата сегодня, он выглядел великолепно. Проделал огромный объем работы, здорово отыграл в меньшинстве. Думаем, он будет прогрессировать.

Работаем со всеми по одной системе, все наши команды так играют. Любой хоккеист может перемещаться между командами системы, не тратя время на адаптацию. Сложнее с игроками, которые приходят из других клубов.

Скажем, мы провели один из лучших декабрей в истории СКА, хотя играли с защитниками из . Это говорит о том, что наша система работает. Благодарны ребятам, которые провели лучшие матчи в карьере, и в то же время рады, что возвращаются игроки основы.

До сих пор много травмированных, но это часть хоккея. Нужно иметь резервы, глубину, чтобы добиваться максимального результата.

– Вы провели первый домашний матч на посту главного тренера команды из родного города.

– Хотел бы поблагодарить болельщиков. Они здорово поддерживали команду своей энергетикой.

Хотелось бы, конечно, играть при полных трибунах. Это наше конкурентное преимущество, у нас всегда полный зал. Болельщики всегда гонят команду вперед. Для меня большая честь быть на лавке с этими ребятами, побеждать.

Я родился в Ленинграде и всю жизнь работал ради таких моментов. Это особое ощущение.

Но нужно понимать, что впереди важные матчи, мы идем шаг за шагом. Всегда говорим, что самая важная игра – следующая, – сказал Ротенберг.