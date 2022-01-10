Дэйв Кинг: «Ротенберг – динамичный лидер. СКА будет успешен при нем, команда полностью упакованная»

Бывший тренер клубов НХЛ и КХЛ Дэйв Кинг подтвердил, что звонил главному тренеру СКА .

О разговоре с канадским специалистом Ротенберг сообщил после матча с «Торпедо».

«Звонил. Это правда. Я видел 5-6 матчей СКА в нынешнем сезоне. Мне очень понравилось. Это полностью упакованная команда.

Отличный уровень хоккеистов, все происходит на высокой скорости, защитники грамотно поддерживают атаку. Есть и молодые хоккеисты, так что я получил хорошее впечатление.

Он – динамичный лидер. Он хорошо работает с аналитикой, с видеотренером в СКА.

Мне кажется, что при нем СКА покажет очень хорошие результаты и будет успешен. Команда хорошо готова», – заявил Кинг.

СКА под руководством Ротенберга одержал две победы в двух матчах – над «Куньлунем» (5:1) и «Торпедо» (3:0). Завтра, 11 января, СКА сыграет с «Ак Барсом».