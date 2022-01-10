Владимир Крикунов: «Китай станет олимпийским чемпионом. Все наши сборники перезаражаются, и кто поедет на Игры?»

Главный тренер рижского поделился мыслями по поводу текущей ситуации в чемпионате на фоне распространения коронавируса.

«Я бы сделал по-другому: остановил сейчас чемпионат КХЛ. Если сейчас остановить его, то получится, что максимум до 12 марта он продлится.

После Олимпиады можно будет возобновить 26 февраля, даже, возможно, раньше. Я не вижу проблемы в этом.

Потом в марте плей-офф, и где-то в апреле он закончится. Для подготовки сборной России к чемпионату мира времени будет больше, чем достаточно.

Если сейчас играть сезон КХЛ дальше, то у нас же сборная едет на Олимпиаду. Сейчас все сборники перезаражаются, и кто тогда у нас поедет на Олимпийские игры? Тогда надо иметь еще два-три состава сборной в запасе.

Где гарантия, что игроки сборной сейчас не заболеют? Китай не пустит же их, в последний момент могут отцепить заболевших.

Думаю, что станет олимпийским чемпионом, сборная Китая в смысле. Я шучу, конечно. Но такое вероятно, почему нет? Все может быть.

Китайцы-то будут сидеть дома, будут хорошо тестироваться перед Играми, и пролечат их перед турниром, если надо будет.

Они будут готовы к началу олимпийского турнира. А наши ребята сейчас вовсю будут играть. Доиграются, что заболеют – и Олимпиада мимо», – заявил Крикунов.

КХЛ продолжит регулярный чемпионат. Решено оперативно реагировать на ковид в клубах