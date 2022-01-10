Фетисов о продолжении сезона КХЛ: «Не понимаю это решение. Если одни играют, а вторые – нет, то где спортивный принцип?»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался относительно решения КХЛ продолжить регулярный чемпионат на фоне ситуации с коронавирусом.
На данный момент четыре команды лиги – «Автомобилист», «Салават Юлаев», ЦСКА и рижское «Динамо» – находятся на карантине.
«Если одни играют, а вторые – нет, то где спортивный принцип? Я не понимаю это решение. Но раз решение принято, то чего обсуждать?
Надеюсь, руководство лиги просчитывает все риски, связанные с Олимпиадой.
Ключевые игроки тоже могут попасть в эту историю. Риски большие», – заявил Фетисов.
КХЛ продолжит регулярный чемпионат. Решено оперативно реагировать на ковид в клубах