Роман Ротенберг: «Дэйв Кинг позвонил и сказал, что ему нравится система игры СКА. Я был удивлен»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг дал комментарий после победы над «Торпедо» (3:0).
– Сыграли дисциплинированно, выполнили установку на матч.
Все отработали на максимуме и полностью выполнили то, о чем договаривались.
– Правда, что вам недавно позвонил один известный канадский тренер и дал несколько советов?
– Я получил звонок от Дэйва Кинга еще до того, как состоялось назначение. Мне было очень приятно. Он сказал, что ему нравится система игры СКА, которая ему напоминает то, как действуют многие команды НХЛ.
Я был удивлен. Для меня большая честь, что специалист с таким опытом следит за нашей командой из Канады. Будем шаг за шагом улучшать нашу игру, – сказал Ротенберг
СКА под руководством Ротенберга выиграл 2-й матч подряд
Собрали реакции на Ротенберга-тренера: сплошной позитив, против – единицы, в основном, далекие от хоккея или КХЛ