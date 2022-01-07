Роман Ротенберг: «Дэйв Кинг позвонил и сказал, что ему нравится система игры СКА. Я был удивлен»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг дал комментарий после победы над (3:0).

– Сыграли дисциплинированно, выполнили установку на матч.

Все отработали на максимуме и полностью выполнили то, о чем договаривались.

– Правда, что вам недавно позвонил один известный канадский тренер и дал несколько советов?

– Я получил звонок от еще до того, как состоялось назначение. Мне было очень приятно. Он сказал, что ему нравится система игры СКА, которая ему напоминает то, как действуют многие команды .

Я был удивлен. Для меня большая честь, что специалист с таким опытом следит за нашей командой из Канады. Будем шаг за шагом улучшать нашу игру, – сказал Ротенберг

СКА под руководством Ротенберга выиграл 2-й матч подряд

Собрали реакции на Ротенберга-тренера: сплошной позитив, против – единицы, в основном, далекие от хоккея или КХЛ