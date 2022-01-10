Кадри о расизме: «Это приносит боль. Мне хватило стойкости, но не каждый может с этим справиться в нынешнем поколении»

Нападающий высказался относительно дискриминации в спорте.

«Не вспомню, сколько инцидентов мне пришлось пережить, особенно в очень молодом возрасте. Но такие моменты приносят боль.

Сейчас мне 30 лет, и я помню то, что происходило со мной в возрасте 10 лет.

К счастью, у меня хватило психологической стойкости, чтобы пройти через это, но не каждый может с этим справиться в нынешнем поколении.

Поскольку психологическое здоровье стало большой проблемой, важно протянуть руку помощи.

Когда я рос, не было ничего подобного, чтобы помочь людям увидеть ситуацию с другой точки зрения», – заявил Кадри.

Члены Hockey Diversity Alliance создали двухминутное видео, в котором рассказывается о пережитом ими опыте расизма в хоккее, а также запустили кампанию #TapeOutHate.