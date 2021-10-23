119 игроков из НХЛ и КХЛ – в расширенном составе сборной России на ОИ-2022. Среди них Бардаков, Муранов и Карпухин, Кадейкина и Войнова нет

Олимпийский комитет России объявил расширенный список кандидатов на попадание в состав сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине.
В него включены 119 игроков, представляющих клубы КХЛ и НХЛ.
В число представителей КХЛ вошли в том числе защитник «Автомобилиста» Сергей Зборовский (4 очка в 20 матчах сезона КХЛ), защитник СКА Данила Галенюк (3 матча в сезоне), защитник «Трактора» Илья Карпухин (4 очка в 22 матчах), форвард «Динамо» Иван Муранов (2 очка в 8 матчах сезона), форвард СКА Захар Бардаков (2 матча в сезоне).
При этом отсутствуют нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин и защитник «Динамо» Вячеслав Войнов.
Также в списке присутствует и форвард «Рейнджерс» Виталий Кравцов, который в данный момент не играет ни за один клуб.
Полный список можно изучить по ссылке (откроется pdf-файл).
Ранее в число первых трех игроков олимпийского состава сборной были включены три игрока клубов НХЛ – вратарь Андрей Василевский («Тампа»), форварды Никита Кучеров («Тампа») и Александр Овечкин («Вашингтон»).
Ожидается, что итоговые составы сборных будут названы в начале января, когда станет окончательно ясно, примут ли участие в Олимпиаде игроки НХЛ.
Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.