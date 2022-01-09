«Сан-Хосе» хочет расторгнуть контракт с Эвандером Кэйном из-за недельного прогула и поездки в Ванкувер при положительном тесте на коронавирус

«Сан-Хосе» хочет расторгнуть контракт с в связи с нарушением хоккеистом условий контракта, а также COVID-протоколов АХЛ.

Как пишет инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман со ссылкой на многочисленные источники, клуб считает нарушением поездку игрока в Ванкувер при наличии положительного теста на коронавирус. Пока неясно, имел ли Кэйн медицинское разрешение на это.

Еще одна проблема – его несвоевременное возвращение в расположение фарма «Шаркс» в АХЛ после пребывания в ковид-протоколе. «Сан-Хосе» утверждает, что Кэйн присоединился к команде 6 января, хотя должен был сделать это 31 декабря.

Напомним, что хоккеист не играл в в нынешнем сезоне. 19 октября Кэйна дисквалифицировали на 21 матч за нарушение ковид-протокола.

Он подозревался в предоставлении поддельной карты вакцинации от коронавируса. 28 ноября «Сан-Хосе» поместил Кэйна на драфт отказов, после чего он был отправлен в .

В 5 играх за он набрал 8 (2+6) очков.

Кэпхит 30-летнего форварда составляет 7 миллионов долларов в год. Контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.