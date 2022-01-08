«Сан-Хосе» поместил Эвандера Кэйна на драфт отказов для расторжения контракта

Нападающий Эвандер Кэйн покинет «Сан-Хосе».

Клуб поместил игрока на драфт отказов с целью расторгнуть контракт.

Кэйн не играл в в нынешнем сезоне. 19 октября канадца дисквалифицировали на 21 матч за нарушение ковид-протокола. Он подозревался в предоставлении поддельной карты вакцинации от коронавируса. 28 ноября «Сан-Хосе» поместил Кэйна на драфт отказов, после чего он был отправлен в .

В 5 играх за он набрал 8 (2+6) очков.

Кэпхит 30-летнего форварда составляет 7 миллионов долларов в год. Контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.