«Сан-Хосе» поместил Эвандера Кэйна на драфт отказов для расторжения контракта

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Нападающий Эвандер Кэйн покинет «Сан-Хосе».

Клуб поместил игрока на драфт отказов с целью расторгнуть контракт. 

Кэйн не играл в НХЛ в нынешнем сезоне. 19 октября канадца дисквалифицировали на 21 матч за нарушение ковид-протокола. Он подозревался в предоставлении поддельной карты вакцинации от коронавируса. 28 ноября «Сан-Хосе» поместил Кэйна на драфт отказов, после чего он был отправлен в АХЛ.

В 5 играх за «Сан-Хосе Барракуда» он набрал 8 (2+6) очков.

Кэпхит 30-летнего форварда составляет 7 миллионов долларов в год. Контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

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