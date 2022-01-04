Фазель о Ротенберге: «Можно сравнить его с Моуринью. Многие классные тренеры не были звездами, Гретцки не преуспел в «Финиксе»

Почетный президент ИИХФ Рене Фазель сравнил нового главного тренера СКА Романа Ротенберга с известным футбольным тренером Жозе Моуринью.

«Можно сравнить Ротенберга с Жозе Моуринью, который никогда не играл в футбол как профессионал, но стал большим тренером. Знаете, хорошие игроки далеко не всегда становятся хорошими тренерами. Более того, большинство классных тренеров не были хоккейными звездами.

Великий Уэйн Гретцки пытался стать тренером, но не преуспел в «Финиксе». Роман же родился в хоккее. Он типичный хоккейный парень. Я его уважаю за сегодняшнее решение.

Роман всегда был вовлечен в жизнь клуба, в том числе и тренерскую деятельность. Уже в прошлом сезоне он вставал на скамейку. Ротенберг знает игру и страстно ее любит, это самое важное. Сейчас он совершил очень смелый поступок.

Когда ты становишься тренером, ты выходишь на линию огня. Я только что позвонил ему и поздравил с назначением. Сказал ему, что он, должно быть, сумасшедший. Он берет на себя риск и ответственность. Это очень смело. У него есть знания, страсть, он знает, что делать. Желаю ему только удачи, он заслужил этот шанс», – сказал Фазель.

🎞 СКА – не клуб, а сериал. Теперь там главный тренер – Роман Ротенберг!