Зубов о ситуации в Калгари: «В сборной России алкоголя не было. Все игроки вели себя нормально, соблюдали правила»

Главный тренер молодежной сборной России Сергей Зубов прокомментировал инцидент, в результате которого команду сняли с авиарейса в Калгари.

Сообщалось, что Зубов курил в рукаве у самолета, а у чешской делегации было пиво.

Сам Зубов в свою очередь отметил, что причиной снятия с рейса стало нарушение режима ношения масок.

Менеджер сборной Чехии Отакар Черны заявил, что в аэропорту видел российских игроков в баре.

– В нашей команде никакого алкоголя не было. Все игроки вели себя нормально, соблюдали правила. Не все ребята знают английский, возможно, решение было принято в суматохе.

– Правда, что вы курили, когда шли по рукаву до самолета?

– Я уже отвечал на этот вопрос – не курю уже три года.

– Кто же тогда курил?

– На борту, помимо нас, было еще три команды: финны, шведы и чехи. Не могу говорить за всех. Когда у авиакомпании возникли вопросы о том, что кто-то не соблюдает правила, все четыре команды вывели из самолета. Потом начали по очереди запускать.

– Правда, что кто-то из сборной Финляндии был настолько пьян, что его вырвало себе под ноги?

– Я был в бизнес-классе и не видел этого. Позже наши ребята подтвердили факт, что финскому игроку стало плохо. Был ли он пьян, не знаю.

– Есть версия, что алкоголь на борт пронесли чехи.

– Опять же, не могу говорить за чешскую сборную. Но они очень быстро открестились от всего и свалили все на нас. Мы не собираемся этим заниматься, но делать так, как они, – очень некрасиво.

Версия о том, что их не пустили обратно на борт, потому что перепутали с нашей командой, просто смешна. В каждой делегации определенное количество людей, билеты не безымянные, на нашей форме разные логотипы и надписи, перепутать команды попросту невозможно. Если бы у чехов было все нормально с поведением, то их бы пустили назад, – сказал Зубов.

Скандал с молодежкой: наших и чехов сняли с самолета. Игроки нарушили масочный режим, тренер Зубов, возможно, курил в посадочном рукаве