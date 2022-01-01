«Зубов курил, идя в самолет, и это тренер детской сборной. Чехи были бухими». Лысенков о скандале с рейсом из Калгари

Известный хоккейный обозреватель Павел Лысенков поделился информацией и своим личным мнением о происшествии, случившемся в Канаде, где молодежную сборную России сняли с авиарейса.

«Скоро будет колонка по скандалу в Калгари, и я ее выложу.

Там – да, наш главный тренер реально курил, когда шел по рукаву в самолет.

Он курит с 14 лет, курил всю игровую карьеру, даже когда играл по 82 минуты за матч, пылесосил сигаретку за сигареткой в душевой, и бросить никак не может.

Вообще бывали олдскульные хоккеисты, которые курили. Например, из «Чикаго».

Но чтобы курить, когда ты идешь в самолет, и ты – главный тренер детской сборной, и всю команду потом снимают с самолета… Да, там чехи были бухими, и не все носили маски. Но думаю, канадский авиаперевозчик офигел и от курящего, лапмового, олдскульного Сергея Зубова, который поставил очень яркую, тлеющую (как бычок) точку в истории этого бессмысленного и беспощадного МЧМ», – написал Лысенков.