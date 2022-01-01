Менеджер Чехии о скандале в Калгари: «Мы видели российских игроков в баре. Пассажиры жаловались на их поведение в самолете»

Менеджер молодежной сборной Чехии Отакар Черны прокомментировал инцидент, в результате которого команду сняли с авиарейса в Калгари.

Сообщалось, что главный тренер молодежной сборной России Сергей Зубов курил в рукаве у самолета, а у членов чешской делегации было пиво, и они находились в состоянии опьянения.

«Мы прибыли в аэропорт Калгари примерно за 3 часа до вылета. Наши игроки отправились покупать сувениры, некоторые звонили своим семьям домой. Мы видели российских игроков, сидящих в баре.

Я предупредил всех наших ребят, что они должны носить маски, находясь в аэропорту. Когда мы сели в самолет, мы заметили, что некоторые члены российской делегации явно не соблюдают санитарные правила, и, вероятно, в этом сыграл свою роль алкоголь. Один из членов российской команды даже курил в рукаве перед посадкой в ​​самолет.

Некоторые пассажиры пожаловались на поведение русских, и экипаж всех нас вывел. Бортпроводники определили, что виновники ситуации – молодые люди в серых толстовках Nike. К сожалению, чешские толстовки выглядят точно так же, как и российские, только на них написано Чехия, а не Россия. И фактически по этой причине нам сказали, что вся делегация больше не может сесть в самолет», – сказал Черны.

Зубов о скандале в Калгари: «Команды Чехии и России сняли с рейса за нарушение масочного режима. Очень строгие правила»