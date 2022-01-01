Зубов о ситуации в Калгари: «Какие сигареты? Я бросил курить три года назад»

Главный тренер молодежной сборной России Сергей Зубов прокомментировал инцидент, в результате которого команду сняли с авиарейса в Калгари.

Сообщалось, что Зубов курил в рукаве у самолета.

«Комментировать особо нечего. Команда вылетает домой в Россию через час. Все живы-здоровы. Наверное, кому-то очень сильно нужно преувеличить то, что на самом деле произошло.

Многие ребята из обеих сборных неправильно носили маски. После неоднократных напоминаний авиакомпания решила снять обе сборные с рейса.

Я шел по рукаву в самолет с сигаретой в руках? Да перестаньте, какие сигареты? Я бросил курить три года назад», – сказал Зубов.

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