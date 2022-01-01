Губерниев о ситуации в Калгари: «Стыдно за наших хоккеистов, если это правда. Они подставляют Россию»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мыслями об инциденте, в результате которого молодежные сборные России и Чехии не смогли вылететь из Калгари.

Сообщалось, что главный тренер российской команды курил в рукаве у самолета, а у чешской делегации было пиво.

Сам Зубов в свою очередь отметил, что причиной снятия с рейса стало нарушение режима ношения масок.

«Мне стыдно, если это правда. Они вели себя как идиоты. Это очень некрасиво. Купите себе самолет и курите там. Наши борцы так тоже делали. Это, прежде всего, свинское отношение к своей стране. Они нас всех подставляют. Должен же быть какой-то уровень культуры.

Если они действительно так похабно себя вели, то мне стыдно за наших хоккеистов. Я не знаю, нужно ли применять какие-то санкции, но выводы из этой истории точно нужно сделать. Они же подставляют Россию и ее болельщиков. Мне реально стыдно. Это позор», – сказал Губерниев.

Менеджер Чехии о скандале в Калгари: «Мы видели российских игроков в баре. Пассажиры жаловались на их поведение в самолете»

Зубов о скандале в Калгари: «Команды Чехии и России сняли с рейса за нарушение масочного режима. Очень строгие правила»