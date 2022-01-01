Молодежную сборную России сняли с рейса из Канады. Зубов курил в рукаве у самолета, а у чешской делегации было пиво

У молодежной сборной России возникли проблемы с вылетом из Канады, где проходил МЧМ, прерванный по ходу турнира.

«Молодежная сборная России не смогла улететь из Канады. Информацию о снятии сборных России и Чехии с рейса за пьянство, курение и отсутствие масок (порядок нарушили некоторые члены сборных) сообщила журналистка шведского канала SVT Мария Леманн, которая также летела по маршруту Калгари – Франкфурт. Финны, кстати, благополучно улетели. Весело, конечно.

UPD предыдущего поста: мне рассказали, что порядок на борту самолета нарушили не хоккеисты, а члены делегации сборной России, которым очень хотелось курить. Одним из них был », – написала журналистка Дарья Тубольцева в своем канале Coolest Game on Earth.

«Источники говорят, что наши вообще не пили и не снимали маски. Чехи виноваты, а сняли обе команды. Но Зубов реально курил. Правда, не в самолете», – добавил от себя ведущий канала Derzhi Алексей Шевченко.

Также информацию об инциденте опубликовало агентство «Спорт РИА Новости».

Отмечается, что молодежные сборные России и Чехии сняли с рейса из Калгари во Франкфурт, и сейчас команды вылетают в Торонто.

«Были зафиксированы случаи несоблюдения масочного режима, у чехов с собой было пиво. Главный тренер российской команды Сергей Зубов курил в рукаве», – поделился информацией источник агентства.

Рукавом в разговорной речи называют телескопический трап – устройство для сообщения самолета со зданием аэровокзала.

«Зубов курил, идя в самолет, и это тренер детской сборной. Чехи были бухими». Лысенков о скандале с рейсом из Калгари