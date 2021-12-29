ИИХФ отменит МЧМ-2022

Совет ИИХФ принял решение отменить дальнейшее проведение МЧМ-2022, сообщает ТАСС.

Информацию подтверждают «Р-Спорт» и Sport24. Инсайдер Боб Маккензи также сообщил, что турнир будет отменен.

Официального объявления еще не было.

Ранее ФХР подтвердила, что сборной России присудили техническое поражение в матче со Словакией. При этом ИИХФ до сих пор не объявила об этом.

У России техническое поражение на МЧМ – сдали положительный тест, можем не выйти из группы. И вообще турнир под вопросом

Вячеслав Фетисов: «Похоже, МЧМ нужно отменить. Спортивный принцип нарушен»