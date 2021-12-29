Фазель о возможной отмене МЧМ-2022: «Через час или два вы узнаете больше. Совет ИИХФ обсудит статус-кво турнира»

Почетный президент ИИХФ Рене Фазель высказался о возможной отмене МЧМ-2022.

– Кто-то спросил меня о том, что два российских игрока сдали положительный тест, но я этого не знаю. Единственное, что я знаю, что Люк Тардиф попросил собрать совещание Совета ИИХФ, на котором будут обсуждать статус-кво турнира.

– То есть они будут обсуждать, разумно ли продолжать турнир?

– Да, думаю, так. Через час или два вы узнаете больше, – сказал Фазель.

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