Агент Мичкова: «Наши врачи делали тесты – все отрицательные. Что за подковерные игры ведет оргкомитет МЧМ?»

Сергей Федотов, агент нападающего СКА и молодежной сборной России Матвея Мичкова, сообщил, что игрок чувствует себя хорошо.

Ранее появилась информация о том, что он сдал положительный тест на коронавирус.

«Я разговаривал с Матвеем Мичковым. Он себя великолепно чувствует. У него ни единого симптома.

В сборной наши врачи делали тесты – все отрицательные. Напрашивается вопрос – что за подковерные игры ведет оргкомитет этого молодежного чемпионата мира в Канаде. Технические поражения – это не хоккей, а шапито, цирк.

Берется тест, относится в лабораторию, потом появляется положительный результат. В данном случае у Матвея Мичкова. Он чувствует себя великолепно! Так же, как и вчера. Тест был отрицательный у всей сборной. Я думаю, в течении суток будет принято какое-то решение по проведению чемпионата», – сказал Федотов.

России присудили техническое поражение в матче со Словакией на МЧМ-2022 из-за коронавируса