«Наш тренер более известен, чем ваш». ИИХФ представила сборную России перед МЧМ одной фразой

ИИХФ перед стартом МЧМ-2022 представила одной фразой все сборные, которые сыграют на турнире.
США: «Все голы будут выполнены в стиле Зеграс-Милано»;
Канада: «Silver bells, silver bells (серебряные колокольчики, название популярной рождественской песни – прим. Sports.ru), пришло время Рождества»;
Финляндия: «Мы лучше всех прыгаем в замерзшие озера»;
Швеция: «Ура! Больше никакой серии побед на групповом этапе»;
Россия: «Наш тренер [Сергей Зубов] более известен, чем ваш тренер»;
Чехия: «Мы называем Эдмонтон «Мразектаун» («Морозный город» на вольной смеси чешского и английского, Петр Мразек был признан лучшим вратарем МЧМ-2012, также проходившего в Эдмонтоне – прим. Sports.ru);
Германия: «Привет, Леон [Драйзайтль]! Сможешь побриться и получить поддельное удостоверение личности?»;
Словакия: «Эксперты прогнозируют еще одну бронзовую медаль в 2031 году»;
Швейцария: «Было бы здорово проиграть финал Швеции»;
Австрия: «Мы можем пойти в торговый центр West Edmonton Mall?».
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