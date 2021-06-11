Ротенберг о выплатах от молодых игроков: «Школы и государство должны получать деньги, потраченные на воспитание хоккеистов»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг высказался в поддержку законопроекта, согласно которому спортсмены, не достигшие возраста 23 лет, при переходе в иностранный клуб должны будут выплатить компенсацию своим спортивным школам.
«ФХР однозначно поддерживает законопроект про компенсации за отъезд игроков.
Школы и государство должны получать деньги, которые были потрачены на воспитание хоккеистов», – заявил Ротенберг.
Госдума приняла закон о выплатах школам от спортсменов младше 23 лет при переходе в иностранные клубы