Роман Ротенберг поздравил Аркадия Ротенберга с 70-летием: «С тех пор, как вы занялись хоккеем, мы впервые за 26 лет стали олимпийскими чемпионами»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поздравил 70-летием своего дядю – председателя правления ФХР Аркадия Ротенберга.

«Дорогой Аркадий Романович! С тех пор, как вы занялись хоккеем, мы выиграли чемпионат мира, впервые за 26 лет стали олимпийскими чемпионами и до сих пор ими остаемся, завоевали множество медалей на самых разных уровнях. Мы запустили программы развития хоккея и продолжаем и умножать свой успех.

Вы делаете большую работу для развития и популяризации спорта, вашего любимого дзюдо и других, но помимо спорта у вас еще масса дел государственного масштаба, великое значение которых отметим не только мы, но и по достоинству оценят наши потомки. Чего стоит один только Крымский мост!

Огромное спасибо за поддержку, сегодня и всегда – желаю крепкого здоровья, новых вдохновляющих идей и задач, семейного тепла, мира и процветания! С праздником!» – написал Ротенберг в инстаграме, приложив несколько совместных фото.