Роман Ротенберг поздравил Аркадия Ротенберга с 70-летием: «С тех пор, как вы занялись хоккеем, мы впервые за 26 лет стали олимпийскими чемпионами»

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Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поздравил 70-летием своего дядю – председателя правления ФХР Аркадия Ротенберга

«Дорогой Аркадий Романович! С тех пор, как вы занялись хоккеем, мы выиграли чемпионат мира, впервые за 26 лет стали олимпийскими чемпионами и до сих пор ими остаемся, завоевали множество медалей на самых разных уровнях. Мы запустили программы развития хоккея и продолжаем и умножать свой успех.

Вы делаете большую работу для развития и популяризации спорта, вашего любимого дзюдо и других, но помимо спорта у вас еще масса дел государственного масштаба, великое значение которых отметим не только мы, но и по достоинству оценят наши потомки. Чего стоит один только Крымский мост!

Огромное спасибо за поддержку, сегодня и всегда – желаю крепкого здоровья, новых вдохновляющих идей и задач, семейного тепла, мира и процветания! С праздником!» – написал Ротенберг в инстаграме, приложив несколько совместных фото. 

 
 
 
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Публикация от Roman Rotenberg (@rotenberg81)

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